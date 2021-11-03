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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu

03.11.2021 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gece boyunca Twitter'dan hedef alan kişiler için harekete geçildi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle suç duyurusu dilekçesini verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Hakaret, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu - Son Dakika
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