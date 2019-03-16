Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe Mesajı
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." mesajı paylaştı.
Erdoğan, Twitter
'de, Irak
'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 31. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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