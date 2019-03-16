Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halepçe' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halepçe' Mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halepçe' Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe katliamının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halepçe'de yaşanan kimyasal saldırılar nedeniyle gerçekleşen katliamın 31. yıldönümünde resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Twitter, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 01:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halepçe' Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]