Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı Açıklaması

15.04.2022 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı'nı tebrik ediyorum. Asırlardır farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşamasının en güzel örneklerini sergileyen ülkemiz, barış ve güven yurdu olmaya devam etmektedir. Toplumumuzun tüm zenginlikleriyle ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli gücümüz olacaktır. Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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