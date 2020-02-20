Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı
7 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.
- İstanbul
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