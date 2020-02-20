CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

7 saat önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.


Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:46 Kaynak: DHA
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