CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
7 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.
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