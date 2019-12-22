Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Farklılıkları zenginlik gören; din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacak, Türkiye'yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Musevi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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