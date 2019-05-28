Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat açıklaması

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:58 
PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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