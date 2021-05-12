Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden büyükelçinin eşine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade ederek, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını dile getirdi.(İHA)