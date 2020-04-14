CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
14 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı mesajda, "KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadeleri yer aldı
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:48 Kaynak: DHA
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