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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

04.12.2021 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Katilin hakkettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Hayriye Alkutay, Antalya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu - Son Dakika
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