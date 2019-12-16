Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak; gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara inşallah hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak; gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara inşallah hep birlikte ulaşacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Coğrafyamızın ve medeniyetimizin temel sütunlarından biri olan büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Anadolu topraklarında doğan, feyzi ve ilmi tüm dünyaya yayılan, dünya var oldukça Hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek olan Mevlana, geçen 746 yıla rağmen Hak aşkı ve insan sevgisindeki samimiyeti, fikirleri ve eserleriyle milyonlarca insanı peşinden sürüklemektedir. Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biridir. Horasan'dan Bağdat'a, Mekke ve Medine'den Şam'a ziyaret ettiği tüm ilim ve irfan merkezlerinden edindiği birikimi Anadolu'ya taşıyan Mevlana Celaleddin Rumi, her biri hikmet pınarı olan sözleriyle tüm insanlığı asırlar boyunca aydınlatacak bir meşaleyi yakmıştır. Bugün son ve ebedi vatanımız olarak sımsıkı sarıldığımız bu coğrafyaya gönülleri fethederek mührümüzün vurulmasında Mevlana'nın ve onunla aynı pınardan beslenen Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli gibi gönül sultanlarının büyük emeği, katkısı, izi vardır. Bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bu büyük mirastan aldığımız güçle karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak; gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara, inşallah hep birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan ilerleyecek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. 746 yıldır sözünün gücü azalmayan, aşkı sönmeyen, sevgisi bitmeyen Mevlana'yı dinlemeye, ona kulak vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Şeb-i Arus'un 746. yıl dönümünde Mevlana'yı tekrar hürmetle anıyor, onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ANKARA

Mevlana Celaleddin Rumi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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