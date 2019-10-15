Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusu
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusu

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.


Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, İngiltere'deki BBC merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Baydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Baydemir'in söz konusu açıklamasıyla Erdoğan'a hakarette bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı, bu kapsamda cezalandırılması gerektiği belirtildi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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