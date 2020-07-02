Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 briket ev - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 briket ev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yapılan briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücreti olan 250 bin lirayı AFAD hesaplarına aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yapılan briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücreti olan 250 bin lirayı AFAD hesaplarına aktardı.

Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıyla ilgili bilgiler vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampanyaya 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 briket evin bedeli olan 250 bin lirayı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bakan Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi STK'lara bağışladı. Ayrıca kampanya çerçevesinde STK'ların yanı sıra 81 il valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.

50 BİN BRİKET EV HEDEFLENİYOR

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İHH, Hayrat Yardım Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla İdlib için ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 50 bin briket ev yapılması hedeflenirken, şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket ev projelendirildi. Kampanyada 50 bin evin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler, "İDLİB" yazıp 1866'ya SMS gönderebiliyor ya da STK'ların banka hesap numaralarına para yatırabiliyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 briket ev - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e 50 briket ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]