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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12
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