Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12 
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