Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:15 
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