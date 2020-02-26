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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib yorumu: Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:15
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