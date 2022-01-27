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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı göndermesi! Kendi dönemini hatırlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı göndermesi! Kendi dönemini hatırlattı

27.01.2022 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı göndermesi! Kendi dönemini hatırlattı

İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda yemek yerken görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkilerin odağında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmamoğlu'na gönderme yaparak, "Ben de belediye başkanlığı yaptım. Ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım kar tipi olacak, Tayyip Erdoğan evinde yatacak. Yok öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam NTV ve Star TV ortak yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul'u esir alan kar yağışı sonrasında hayat felç oldu. O akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda İngiliz büyükelçi ile yemek yemesi ise büyük tepki çekti. Olaydan 24 saat sonra o gece balıkçıda çekilen fotoğrafları doğrulayan İmamoğlu'na bir eleştiri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"BEN DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIM"

Belediyelerin bütçeleri hakkında konuşan Erdoğan, "Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur. Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de belediye başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!" dedi.

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

İBB'ye yüklenmeye devam eden Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşturursa bunun herhalde bir sorumlusu veya sorumluları vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Daha önceki yılların altında bir miktarda kar yağışı söz konusuydu üstelik. Buna rağmen bu sorun gereken yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik.

"KAR YAĞDIKTAN SONRA TEDBİR ALAMAZSINIZ"

Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız, kış mevsimine girerken bütün tedbirlerinizi almalısınız. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmeleri için ben bakanlarımı o gece İstanbul'a gönderdim. Her iki bakanım da kendi altyapıları durumunda olan, örneğin ulaştırma bakanımızın koordine ettiği hangi kurumlar var? Birinci derecede Karayolları var, Karayolları büyük bir önem arz ediyor bu durumda. Süleyman beyin altında Jandarma teşkilatı var, o da devreye girdi. Benzini biten araca benzin ulaştırma gayretine girdiler, yiyecek noktasında sıkıntı olan yerlere yiyecek ulaştırma gayretine girdiler. Fakat bu hazırlıklar daha önceden yapılmalıydı. Bu çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleştiriliyor. 10 bin 916 makine ve ekipman, 12 bin 645 personel görev yapıyor. Siz kalkar da belediyenizde insanları dışarı döker, onların yerine hiç İstanbul'u tanımayan insanları belediyeye boca ederseniz böyle sıkışır kalırsınız. Son yağışta ayrıca yolda kalan araçlara KGM, AFAD, Kızılay ve valiliklerle koordineli müdahale edilerek insani ihtiyaçların da karşılanması sağlandı."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı göndermesi! Kendi dönemini hatırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı göndermesi! Kendi dönemini hatırlattı - Son Dakika
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