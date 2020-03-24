Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız beraber başarırız" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız beraber başarırız' paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız beraber başarırız" paylaşımı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.

Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnanırsak yaparız beraber başarırız paylaşımı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:33 Kaynak: AA

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