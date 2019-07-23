Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere
'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye- Birleşik Krallık
ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:42
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