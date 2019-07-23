Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ederek, yeni dönemde Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını bildirdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, İngiltere, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:42 
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