Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnönü Zaferi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnönü Zaferi Mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnönü Zaferi Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman ordumuz ve aziz milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen, istiklal mücadelesinden vazgeçmemiş, vatanını ve bayrağını her koşulda canı pahasına savunmuştur. Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır. Genç nesillerimizin de ecdadımızın emaneti bu kutsal vatana ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize aynı kararlılık ve azimle sahip çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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