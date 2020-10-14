Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "ışıklar" açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "ışıklar" açıklaması

14.10.2020 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı ile ilgili, "Demek ki, tartışmalı herhalde bir tweet attı, tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı ile ilgili, "Demek ki, tartışmalı herhalde bir tweet attı, tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündemine ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine, "Demek ki, tartışmalı herhalde bir tweet attı, tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün 'çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor' ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın" diye konuştu.

AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın yanlış anlaşıldığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bunu AYM Başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki yerel mahkemenin AYM'nin kararını uygulamama yönündeki kararına yönelik görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan, "O tamamen yargının kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay ile ilgili vardı. Yerel mahkeme karar vermek suretiyle böyle bir adımı atmıştı, demek ki atabiliyor böyle bir adımı, yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, AYM'nin yapısında bir değişikliğin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine "İnşallah" cevabını verdi. Erdoğan, Cumartesi günü Karadeniz'de vereceği müjdenin bir önceki rezervden daha büyük olup olmadığının sorulması üzerine ise "İnşallah" dedi.

Muhalefetin erken seçimle ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Erdoğan, "Çocuksu şeyler bunlar. Bunlar hala siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir tarih var. Gelişmiş ülkelere bakın, gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında erken seçim dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir. Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" dedi.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ışıklar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ışıklar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ışıklar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ışıklar açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar' açıklaması - Son Dakika


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