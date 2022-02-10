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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam coğrafyasından gelen "geçmiş olsun" video mesajına teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam coğrafyasından gelen "geçmiş olsun" video mesajına teşekkür

10.02.2022 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam coğrafyasından gelen "geçmiş olsun" video mesajına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" temennilerini paylaşan Afrikalı ve Asyalı Müslümanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" temennilerini paylaşan Afrikalı ve Asyalı Müslümanlara teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın alıntıladığı videolu mesajda Togo, Mogadişu, Kuala Lumpur, Moro, Tanzanya, Sudan ve Çad'da yaşayan Müslümanların "geçmiş olsun" dilekleri ve duaları yer aldı.

Togo'dan gelen mesajda, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye en kalbi duygularımızla yüce Rabbimizden şifa diliyoruz. Allah, Cumhurbaşkanı'na ve eşi Emine Erdoğan'a şifa versin." denildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise mesajlarında, " Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki en kısa zamanda rahatsızlığınızı yeneceksiniz. Dualarımız hep sizinle, çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Kuala Lumpur'dan Türkçe mesaj gönderenler ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan size çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah size ve eşiniz Emine Hanım'a şifa versin."

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam coğrafyasından gelen 'geçmiş olsun' video mesajına teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam coğrafyasından gelen "geçmiş olsun" video mesajına teşekkür - Son Dakika
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