Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le enerjide iş birliği açıklaması: Bu bir fırsattır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le enerjide iş birliği açıklaması: Bu bir fırsattır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le enerji alanında iş birliği mesajı vererek, "Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki iş birliğini yeniden hayata geçirmek için 'bu bir fırsattır' diye düşünüyorum. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları iş birliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren görüşmesinin ardından, konuk devlet başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kendilerine, bir kez daha, 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye- İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde, siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye- İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir. Pozitif bir gündem üzerinde ikili iş birliği ve bölgesel diyaloğumuzu ilerletebildiğimiz ölçüde, fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almamız da kolaylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA İLERLETECEĞİZ'Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda iş birliği potansiyelini hayata geçirmenin özellikle önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın bir artış göstererek, geçtiğimiz sene 8,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ortak çabalarımızla bu rakamı 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde iş birliğine hazır olduğumuzu, Sayın Devlet Başkanı'na ifade ettim. Türkiye, böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahiptir. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla 90 kişilik bir heyetimiz 5- 8 Mart'ta İsrail'de verimli temaslarda bulundu. Bu faaliyetleri karşılıklı olarak teşvik ederek iş birliğimizi daha da ileteceğiz" diye konuştu.'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME VERDİĞİMİZ ÖNEMİ İFADE ETTİM'Görüşmenin temel unsurlarından birisinin Filistin meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Hertzog'la konuya dair yaklaşımınızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştım. Bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim. Kudüs'ün tarihi statüsü ile Mescid-i Aksa dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim. Filistinlilerin sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin ehemmiyetine dikkat çektim. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devam etmesi hususunda İsrail makamlarının desteğini beklediğimizi özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönündeki yaklaşımınızı bir kez daha tekrarladım. Türkler ve Museviler yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu müstesna tarihimize gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Koranavirüs salgınıyla beraber, dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.'İŞ BİRLİĞİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRMEK İÇİN FIRSAT'Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, güncel ve bölgesel ile uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel iş birliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Özellikle Dışişleri Bakanımızın hemen bu ziyaretin ardından Filistin'e ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Ardından yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini de önemsiyorum. Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki iş birliğini yeniden hayata geçirmek için 'bu bir fırsattır' diye düşünüyorum. Şu anda bizim elimizde 4'üncüsü de yolda geliyor, 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane de sismik araştırma gemisi var ve Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları iş birliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.HERZOG: BÖLGEYİ ÇARPICI BİÇİMDE ETKİLEYECEK İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZİsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Türkçe olarak, "Eşim ve ben Türkiye'de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyuz" dedi. Herzog, görüşmenin ülkeler arasında çok önemli olduğunu belirterek, "Bu an, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çok önemli bir andır. Her ikimiz için de bu büyük bir ayrıcalıktır. Amacımız, ülkelerimiz ve haklarımızı arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki ülkeler arasındaki ilişkiler, karşılıklı saygı ruhunu yansıtan eylemlerle incelenecek ve hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı biçimde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır" dedi.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Nazım Hikmet Ran'ın 'Yaşamaya Dair' şiirini okuyarak, "Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Bugün şairin dediği gibiyiz. Birlikte daha anlamlı bir yaşam seçiyoruz. Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine ortadan kalkmaz. Fakat biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yolculuğuna çıkmayı seçiyoruz. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmak zorundayız. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelerek aşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üstlendiği rol nedeniyle teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

- İsrail Devlet Başkanı Herzog'un konuşması

- Genel ve detay

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,