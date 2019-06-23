Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama

35 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama
"Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran Seçimlerinin sonuçlarına yönelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı! Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj! Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti! AK Partili Turan: Muhasebe dönemi, toparlanın gitmiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 22:06:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimlerine yönelik ilk açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]