Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' Mesajı

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz ic¸in bir bagˆımsızlık beyannamesi olan I·stiklal Mars¸ımız, u¨lkemizin beka mu¨cadelesinde sahip c¸ıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberligˆimizden gelen gu¨cu¨mu¨zu¨ bugu¨ne tas¸ıyan kurucu bir metindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz ic¸in bir bagˆımsızlık beyannamesi olan I·stiklal Mars¸ımız, u¨lkemizin beka mu¨cadelesinde sahip c¸ıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberligˆimizden gelen gu¨cu¨mu¨zu¨ bugu¨ne tas¸ıyan kurucu bir metindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '12 Mart I·stiklal Mars¸ı'nın Kabulu¨ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gu¨nu¨' dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, I·stiklal Mars¸ı'nın en kıymetli ortak degˆer olduğunu vurguladığı mesajında, şunları kaydetti:

"I·stiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılıgˆının sembolu¨, Kurtulus¸ Savas¸ı'mızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karıs¸ında is¸gale kars¸ı mu¨cadele verildigˆi bir do¨nemde yazılan I·stiklal Mars¸ımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak degˆerimizdir. Bu¨yu¨k vatan s¸airi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz bic¸imde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi degˆerlerimiz, ideallerimiz, bugu¨n u¨lkemize yo¨nelen her tehditte kendini go¨steren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz ic¸in bir bagˆımsızlık beyannamesi olan I·stiklal Mars¸ımız, u¨lkemizin beka mu¨cadelesinde sahip c¸ıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberligˆimizden gelen gu¨cu¨mu¨zu¨ bugu¨ne tas¸ıyan kurucu bir metindir."

Mehmet Akif Ersoy'un başta İstiklal Marşı olmak üzere bütün eserleri ve fikirleri ile her zaman saygıyla yad edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "I·stiklal Mars¸ımızın kabulu¨nu¨n 98'inci yıl do¨nu¨mu¨nde, Mehmet Akif Ersoy bas¸ta olmak u¨zere, istiklal mu¨cadelemizin tu¨m kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tu¨m vatandas¸larımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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