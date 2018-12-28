Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Şairi'ni Anma Programını İzleyen Öğrencilere Sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Şairi'ni Anma Programını İzleyen Öğrencilere Sürpriz

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan üniversite öğrencilerine program sonunda sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Şairi'ni Anma Programını İzleyen Öğrencilere Sürpriz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan üniversite öğrencilerine program sonunda sürpriz yaptı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriziyle karşılaştı. Servislerine binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Erdoğan'ın etrafını saran öğrencilerden bazıları cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı. O anın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan'ı yurtlarına davet ettiler

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" cevabını verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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