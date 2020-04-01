Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte'ye mektup - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte'ye mektup
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup iletilmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:20 Kaynak: İHA
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