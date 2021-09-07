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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK

07.09.2021 21:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, "Tabi işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk koruyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, "Tabi işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk koruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında, kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirterek, "Bu tarihi ziyaretin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Değerli dostumla görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik" diye konuştu.

'TİCARİ HACMİN 250 MİLYON DOLARA ÇIKARTILMASI HEDEFİNİ BELİRLEDİK'

Ekonomik ve ticari ilişkileri de dostluklarına yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceklerini kaydeden Erdoğan, "İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik ve terörle mücadele konularında da iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına FETÖ ile mücadelede bize verdiği samimi destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda şubat ayından bu yana Afrika Birliği Dönem Başkanı olduğunu anımsatarak, "Bu kapsamda Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunan çalışmalar yürütüyor. Türkiye olarak ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıta'nın sorunlarına en kalıcı en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİN ÖZÜ SAMİMİYETTİR'

Afrika ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin insani ve girişimci dış politikanın temel ilkelerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, "İlişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 3'üncü Türkiye- Afrika ortaklık zirvesinin hazırlıklarını da ele aldıklarını belirtti.

Konuk Cumhurbaşkanı Tshisekedi ise Türkiye'ye ilk kez Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Topraklarımızda 24 saat önce bir saldırı yaşandı. İki ülke ile iş birliğini hayata geçirmek ve silahlı kuvvetlerimizin teknik anlamda, her anlamdaki kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. Bunu da topraklarımızdan tümüyle söz konusu sorularını arındırmak niyetiyle gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

'İADE-İ ZİYARET YAPACAĞIZ'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kongo'da somut ne adım atacak' sorusuna, "Kongo, toprakları yer altı, yer üstü zenginlikleri ile farklı bir ülke. Cumhurbaşkanı ile bunları da konuştuk kazan kazan esasına dayalı, iş adamlarımız arasında yeni bir süreci başlatalım. Şu andaki ticaret hacmi bu iki ülkeyi aslında yansıtacak bir ticaret hacmi değil. Onun için de ne yaptık, 'şimdi ilk etapta 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim' dedik. Yarın İstanbulumuzda iş adamlarımızla Sayın Başkan'ın bir buluşması var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne iş adamlarımızı da almak suretiyle yanımıza biz de bir iade-i ziyareti yapacak ve kendilerinin burada yaptıkları bu görüşmelerden sonra ben de iş adamlarını yanıma alıp beraberce gideceğiz. Yer altı, yer üstü bütün bu işlerde neler yapabiliriz, savunma sanayiinde neler yapabiliriz, tarımda neler yapabiliriz, tarım endüstrisine yönelik neler yapabiliriz, çünkü bu tarım endüstrisi sıradan bir olay değil. Zira tarıma yönelik, hayvancılığa yönelik, atılacak adımlar ile beraber gerek Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bugün 100 milyona doğru giden nüfusu Türk nüfusu ile beraber adeta bir özdeş hale gelip birçok şeyi beraber halletme imkanına sahip olabiliriz" diye konuştu.

'BİZ OLUMLU YAKLAŞIMIMIZI KORUDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, soru üzerine şunları söyledi:

"Tabi işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza uygun bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız. İşte biliyorsunuz, yani buna kalıcı demek herhalde zor ama az önce bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz. Bize düşen şu anda sadece bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİL HAVALİMANI AÇIKLAMASI: OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇERİSİNDE OLDUK - Son Dakika


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