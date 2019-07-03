Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' talimatı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 80 kadın üniversitesi olduğunu belirterek, "Bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey ve Türkiye'de benzer bir adımı atmalı" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, diplomalarını alan bin 500 mezunu tebrik ederek, "Türkiye burslarıyla üniversitelerimizde halen öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizde eğitim öğretim gördükten sonra 165 ayrı ülkede kendi halklarına hizmet veren tüm mezunlarımıza buradan selam gönderiyorum" diye konuştu.Salonda geleceğin bakanları, başbakanları, siyasetçileri, sanayicileri ve Nobel ödülleri alacak bilim adamlarını gördüğünü belirten Erdoğan, "Bu salonda eserleriyle çalışmalarıyla hem kendi ülkelerine hem de tüm insanlığa hizmet edecek gönül neferlerini görüyorum. Uluslararası öğrencilerimizi ve mezunlarımızın her birini, büyük Türkiye ailesinin birer mensubu ve aynı zamanda kendi ülkelerindeki doğal temsilcileri olarak görüyorum. Türkiye bursları ve kendi imkanlarıyla ülkemizde eğitim öğretim gören gerek mezunlarımıza gerek öğrencilerimize milletimizin kalbi de devletimizin kapıları da daima açıktır" dedi.Erdoğan, 'Uluslararası Öğrenci Projesi'nin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andığı konuşmasında şunları söyledi:"Programın başlangıcından bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı da yaklaşık 150 bin civarındadır. Türkiye burslarına sadece bu yıl dünya genelinde yaklaşık 147 bin başvurunun olması atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Türkiye burslarına en çok başvurunun Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myanmar gibi ciddi sıkıntılarla boğuşan yerlerden gelmesini programın asli gayesine ulaştığının işareti olarak görüyorum."'182 ÜLKEDEN 150 BİN ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'Erdoğan, yükseköğrenimde küresel düzeyde bir fırsat eşitliği haline dönüşen burs programını geliştirerek sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde halen kendi imkanlarıyla veya burslu olarak eğitim gören 182 ayrı ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizdeki üniversitelerden de uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır. Dünyanın en kadim eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan bu toprakları inşallah yeniden en ön sıralara çıkaracağız. Üniversite sayımızı 76'dan 206'ya çıkarmakla, akademisyen sayımızı 70 binden 166 bine yükseltmekle bunun ilk adımlarını attık" diye konuştu.'KADIN ÜNİVERSİTESİ' TALİMATIG-20 zirvesi için gittiği Japonya'da 800 üniversite olduğunu ve bunlardan 80'inin kadın üniversitesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a Türkiye'de de kadın üniversitesi kurulması için talimat verdi. Yalnızca kadınlara öğretim veren bir üniversitenin kendisine fahri doktora verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tabi 80 üniversitenin bu şekilde olması, ta kreşten alıp ilk, orta, lise ardından da üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. ve bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey ve Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Zira lise yıllarımızda ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar bunların hepsi yok muydu, vardı. Sonra bunların hepsini karıştırdılar birbirine. Bir değişik hale getirdiler. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz. Fakat Japonya'daki örnek çok çok ilginçti. 800 üniversitenin yüzde 10'u 80 üniversitenin sadece kız üniversitesi olması ve bunların da kreşten başlayıp ilk, orta, lise, ondan sonra üniversiteye gelmesi manidardır."'TÜRKÇE ARTIK SİZİN ORTAK DİLİNİZ'Törendeki mezunlara seslenen Erdoğan, öğrendikleri Türkçe'yi konuşmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. "Türkçe artık sizlerin ortak dilidir" diyen Erdoğan, "Avrupa'da 6 milyonun üzerinde ülkemiz kökenli insanımız yaşıyor. Balkanlar'da Türkçe canlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'dan Güney Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkçe ile iletişim kurmanız, işinizi yürütmeniz, hayatınızı sürdürmeniz mümkündür. Gelin elinizdeki bu iletişim ağını ve dil avantajını en güzel, en verimli, en hasbi şekilde değerlendirelim" diye konuştu.'TERÖRÜN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ'Erdoğan, uluslararası öğrencilere, tarih boyunca din, dil, renk, kültür ayrımı yapmadan tüm mazlumlara, tüm mağdurlara yüreğini ve kapısını açmış necip bir ülkede bulunduklarını belirterek, "Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, güvenliğini, refahını korumanın peşindeyiz. İster DEAŞ'lı olsun, ister PKK'lı olsun, ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun, isterse Neo Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleridir. Aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir. Bugüne kadar şiddeti asla sistematik bir mücadele yöntemi olarak benimsemedik. Meşru zemin varken, meşru araçlar varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken, asla gayri meşru yollara tevessül etmedik. İnşallah bundan sonra da aynı ilkeli tavrımızı devam ettireceğiz. Bize yönelik haksızlıklarla mücadele ederken hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

- Ankara