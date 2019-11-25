Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kadına karşı şiddetle mücadele" paylaşımı Açıklaması
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına karşı şiddetle mücadele' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kadına karşı şiddetle mücadele" paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."

Twitter, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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