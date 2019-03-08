Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Özel İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.



Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti. Bir bebeği kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çektirdikten sonra kadınların gününü kutlayıp hediye verdi. - ŞANLIURFA

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