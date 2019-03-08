Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Özel İlgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Özel İlgi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Özel İlgi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.

Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi'nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti. Bir bebeği kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çektirdikten sonra kadınların gününü kutlayıp hediye verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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