Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'ye 70. doğum yılı ve görevde bulunmasının 40. yılı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'ye 70. doğum yılı ve görevde bulunmasının 40. yılı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajını Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dostum, kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüksek takdirleriyle doğumunuzun 70. yılı ve şeyhülislamlık görevinizin 40. yılı münasebetiyle düzenlenen programın başarılı geçmesini diliyorum.

Göreve geldiğinizden bugüne kadar Azerbaycan'la birlikte bölgemizin tamamında değerli katkılarınızla dini hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini biliyorum. Bu gayretlerinizin İslam aleminin ve tüm insanlığın hayrına sürmesini canı gönülden diliyorum.

Uzun yıllar boyunca böylesine önemli bir sorumluluğu, büyük bir görevi başarıyla yürüttüğünüz için sizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan size sağlık ve afiyet, idareniz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarınıza başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sizin aracılığınızla Azerbaycanlı kardeşlerime barış, esenlik, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]