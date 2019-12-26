Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp, yakında ihaleye çıkılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp, yakında ihaleye çıkılacaktır. Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılacak Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasını isterdik. CHP tarihi boyunca her önemli projeye karşı çıktı. Maden karşı çıkıyorsunuz alternatifinizi ortaya koyun" dedi.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "( Libya'ya asker gönderme) Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz ama şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Tunus'un Cezayir ve Katar ile birlikte Berlin sürecine katılması konusunda ısrar ediyoruz."

YENİ BİR SIĞINMACI DALGASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik. İdlib'de sükunet sağlanmalıdır" dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp, yakında ihaleye çıkılacaktır. Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılacak Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasını isterdik. CHP tarihi boyunca her önemli projeye karşı çıktı. Maden karşı çıkıyorsunuz alternatifinizi ortaya koyun. İstanbul bu deniz trafiğini kaldıramıyor. Kanal İstanbul'u Boğaz'daki deniz trafiğinin alternatifi olarak düşünüyoruz.Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yoktur. Türkiye'nin kendi su yolu olarak işletilecektir. Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini en kısa sürede çıkartacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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