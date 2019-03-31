Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya
'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nu arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge
ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirdi ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:27 Kaynak: DHA
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