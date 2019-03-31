Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirdi ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Malatya, Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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