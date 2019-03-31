Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavga sonucu iki vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya
'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavga
sonucu iki vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu elim olaydan dolayı duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini ifade etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
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