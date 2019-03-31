Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

14 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirmiş ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Malatya, Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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