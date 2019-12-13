Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj gönderdi.

Bir dizi görüşme için dün Karabük'e gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, oradaki öğrencilerin selam ve dualarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kız öğrencilere görüntülü mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Lisesinde okuyan kız öğrencilere gönderdiği mesajında, başarılarla dolu bir geleceği inşa edeceklerine inandığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyoruz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun. Kızım Sümeyye'nin sizi ziyareti ile bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizi arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti. İnanıyorum ki, nasıl başarılı olduysa, sizlerde aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşları ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yeriniz başarılı şekilde alacaksınız."

Emine Erdoğan ise, "Siz hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz" dedi.

(Yasin Erdem/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:55 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj
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