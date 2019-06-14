Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür
4 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı. Mahmut Kılıçaslan İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte twitterdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karnelerini ve takdir belgelerini gösterdikleri bir video gönderdi. Videoyu izleyen Erdoğan ise öğrencilerin bu videosuna karşılık bir mesaj yayınlayarak,
"Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye
'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.
- İstanbul
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