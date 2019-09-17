Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdi.
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