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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama telgrafı

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdi.

Rıza Kayaalp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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