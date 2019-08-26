Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Diyarbakır, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:09 
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