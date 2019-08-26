Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum yorumu: Kandil'e para gönderenleri kapıya koyarız
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanlarının idari bir kararla görevden alındığını söyleyerek, "Oralara gönderilen parayı, Kandil'e gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk." dedi
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü Mardin'e kayyum atanan Yaman'ın, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı ortaya çıktı İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak