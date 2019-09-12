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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı telefonu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 kişinin ölümü 8 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kazada yakınlarını kaybeden ailelere telefonla başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 kişinin ölümü 8 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kazada yakınlarını kaybeden ailelere telefonla başsağlığı diledi.


Hizan ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu minibüsün uçuruma uçması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında öğrencilerinde olduğu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişide ağır şekilde yaralanmıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla ailelerin acısını paylaştı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in telefonuyla taziye evinde taziyeleri kabul eden ailelere taziyelerde bulunan Erdoğan, üzüntüsünü dile getirdi. Ailelere sabır ve başsağlığı, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun, tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. Allah kazada ölen kardeşlerimizin taksiratını afetsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim ailelerimize sabırlar versin. Bu bir felaket. Gerçekten ben bu felaketi duyunca, hakikaten arkadaşlarımızla beraber şok oldum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili ayrıca AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'den bilgi alırken, Milletvekili Kiler de kazayla ilgili bilgi vererek, aynı bölgede geçmişte de bazı kazıların meydana geldiğine dikkat çekti. Yeni kazaların önüne geçmek adına karayolları ile gerekli görüşmelerin sağlandığını anlatan Kiler, söz konusu virajlı bölgedeki güzergah değişikliği için çalışma başlattığını ifade etti. Bunun üzerine Erdoğan, "Bende bakanımızı arayarak gerekli talimatı vereceğim inşallah" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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