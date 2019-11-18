Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.