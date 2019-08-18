Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerem Kamal'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kamal'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
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