Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir"
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27.06.2020 22:26:05. #1.13#
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