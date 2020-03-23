Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı telefonu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı telefonu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:15 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü Halk otobüsüne alınmayınca önüne atladı