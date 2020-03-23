CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.

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