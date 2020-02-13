Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kullandığı ifadelere yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olarak itham ettiğinin belirtildiği dilekçede, "Davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir" denildi.

"FETÖ'NÜN ÖRGÜTSEL AMAÇLARINA HİZMET ETMEKTEDİR"

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ'nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Kozmik Oda dahil olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmek hususunda davalı tarafından ileri sürülen tüm hususlar gerçek dışıdır ve iftira mahiyetindedir. Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve takdir edebileceği gibi sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin öncüsüdür. Tarihin hiçbir döneminde terör örgütleriyle bu şekilde topyekün, netice alıcı kararlı bir mücadele yapılmamıştır. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, bu kararlı mücadele nedeniyle içeride ve dışarıda sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik husumetlerini açık bir şekilde ortaya koymakta tıpkı davalı gibi sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti devletine asılsız ithamlarla saldırmaya devam etmektedirler."

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile bağlantılı olduğuna ilişkin beyanlarının eleştiri sınırının çok ilerisinde hakaret içeren ve gerçeklikten çok uzak, iftira niteliğinde taşıyan beyanlar olduğu vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının, suçluluk telaşıyla yapılmış, artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP-FETÖ iş birliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmesinin gerektiği ifade edildi. Dilekçede, "Söz konusu yapılanmaya ilişkin FETÖ tabiri, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden sonra yani anayasal düzeni cebir ve tehdit ile değiştirmeye yönelik girişiminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Davalı özellikle bu tarihten itibaren FETÖ ile iş birliğini gizleme dahi ihtiyacı duymadan artırarak sürdürmüş adeta siyasi bir partner olarak birlikte çalışmaya başlamıştır. Belirtilen tarihten sonra davalının Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm söylemleri, FETÖ' nün söylemleriyle birebir örtüşmektedir. Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm saldırılar önce FETÖ tarafından planlanmakta ve icra edilmekte daha sonra da davalı ve genel başkanı bulunduğu siyasi parti tarafından siyaseten sahiplenerek yaygın bir şekilde dile getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)