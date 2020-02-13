Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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