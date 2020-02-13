Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
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