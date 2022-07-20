Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım

20.07.2022 16:28

İran'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KYK borç faizlerinin silinmesi için yapılan düzenlemeyi sahiplenmesine ironik bir şekilde yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İran'da düzenlenen Astana formatındaki 3'lü zirveye katıldı. Önemli mesajların verildiği zirve, gece saatlerinde sona erdi. Erdoğan yurda dönüşünde hem zirveye hem de Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KYK TARTIŞMASINA DA DEĞİNDİ

Hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerinin aldıkları KYK borçlarının faizlerinin silineceğini duyuran Erdoğan, milyonlarca genci ilgilendiren bu adımın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahiplenilmesine de değindi.

"O SÖYLEDİ BEN DE YAPTIM"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini tiye alan Erdoğan, "En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da 'ben söyledim yaptı' noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım" ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizlerinin silineceğinin duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

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