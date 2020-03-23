Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiğini bildirdi. Altun, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğunu kaydetti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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